Este ano não há Prémio Leya por falta de qualidade das obras concorrentes

O Prémio Leya não será atribuído este ano, decidiu o júri da edição numa reunião, na tarde desta terça-feira, na sede da editora, em Alfragide. Em 2010 e em 2016, o prémio criado há 11 anos também não foi atribuído, por decisão dos jurados.



"Conforme previsto no artigo 9, alinea f) do regulamento, o Júri deliberou, por unanimidade, não atribuir este ano o Prémio LeYa, por entender que as obras concorrentes não correspondem aos parâmetros de qualidade literária exigidos pelo Prémio", lê-se no comunicado enviado pela editora às redações, revelando ainda que a reunião desta quarta-feira foi, consequentemente, anulada. Seria nesse encontro que seria anunciado o vencedor do prémio, pelo presidente do júri, Manuel Alegre.





Com o valor de 100 mil euros, o Prémio LeYa é o maior prémio literário para romances inéditos de todo o mundo de língua portuguesa. Este ano, concorreram 409 originais, mais 61 do que em 2018. As obras eram provenientes de 14 países, com destaque para Portugal e o Brasil. Alemanha, Angola, Bélgica, Cabo Verde, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Moçambique, Singapura, Suiça e EUA são os outros países de onde foram enviados romances.



Além do poeta e político, compõem o júri o antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo, em Moçambique, Lourenço do Rosário, o professor de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra José Carlos Seabra Pereira, os escritores Nuno Júdice, Ana Paula Tavares, de Angola, a jornalista e crítica literária Isabel Lucas, de Portugal, e o editor, jornalista e tradutor Paulo Werneck, do Brasil.

O Prémio LeYa, no ano passado, foi atribuído ao romance Torto Arado, do escritor brasileiro Itamar Vieira Junior, pela "solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil".

Atribuído pela primeira vez em 2008, a O Rastro do Jaguar, do brasileiro Murilo Carvalho, o Prémio Leya distinguiu desde então O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho, de Moçambique (2009), O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro (2011), Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro (2012), Uma Outra Voz, de Gabriela Ruivo Trindade (2013), O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral (2014), O Coro dos Defuntos, de António Tavares (2015) e Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho (2017).