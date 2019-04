Estoril Sol recebe candidaturas para prémios literários

Obras podem ser submetidas a apreciação até dia 31 de maio.

Estão abertas, até ao dia 31 de maio, as candidaturas aos prémios literários Revelação Agustina Bessa-Luís e Fernando Namora, que a Estoril Sol instituiu em homenagem aos dois escritores de Língua Portuguesa.

Ao primeiro concurso podem submeter-se romances inéditos, de autor português, "sem qualquer obra publicada no género". A cláusula da idade foi abolida e os autores já não têm de ser menores de 35 anos.

Quanto ao Prémio Literário Fernando Namora, é reservado aos romances publicados.

Estes prémios têm o valor pecuniário de 10 e 15 mil euros, respetivamente. No caso do Prémio Revelação, a obra vencedora ganha ainda o direito a ser publicada pela Editora Gradiva, conforme o protocolo existente com a Estoril Sol.