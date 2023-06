"É censura", disse ontem o encenador João Lourenço ao CM, depois de ter recebido um email da direção do Coliseu do Porto a cancelar a apresentação do espetáculo ‘The Cradle Will Rock’, agendada para aquele espaço no domingo, 25. A produção do Teatro Aberto, estreada em Lisboa em fevereiro de 2022, já estava em ensaios para apresentação, daqui a menos de duas semanas, na Invicta.









Ver comentários