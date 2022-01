Com um novo trabalho discográfico na bagagem, a cantora angolana Anna Joyce, parceira de canções de Anselmo Ralph, prepara-se para pisar pela primeira vez o palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 24 de junho.









Entre os êxitos que o público bem conhece, como ‘Te Amar’ ou ‘Melhor que Tu’, será apresentado o seu mais recente álbum, ‘Anna’, com a participação de alguns convidados muito especiais.

“Este vai ser, com certeza, um dos momentos mais altos da minha carreira e a celebração de todos estes anos de trabalho, para deixar a minha marca na indústria da música. Vai ser apenas o começo”, afirma a cantora, que tem no currículo uma carreira bem consolidada a nível internacional, mas que pela primeira vez se apresenta em Portugal numa sala com a grandiosidade do Coliseu dos Recreios.





Novo festival



Este ano, Portugal passa também a ter mais um festival de verão. O Spring Sound Fest 2022 realiza-se a 9 de abril na Altice Arena, tendo Matuê, um dos artistas brasileiros mais populares da atualidade, como cabeça de cartaz. Fenómeno de popularidade no universo da lusofonia, tendo já conquistado uma grande e sólida base de fãs portugueses, o rapper brasileiro trará a este novo festival temas como ‘Quer Voar’, ‘M4’, ‘Anos Luz’, ‘Groupies’ e ‘ 777-666’, entre outros. Além de Matuê, o cartaz do festival inclui nomes como? Waze, Ivandro, Hugo Casaca e DJ Vuddu. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.



pormenores



Infância em Portugal



Anna Joyce vive em Angola mas viveu alguns anos da infância em Portugal. Foi cá, no coro infantil da Igreja Matriz de Odivelas que começou a cantar.





Parceria



Em 2013, Anna Joyce e Anselmo Ralph gravaram quatro músicas em dueto. Um dos temas, ‘Curtição’, é da autoria do cantor angolano.





Prémios



Referência do rap brasileiro, Matuê é detentor de três prémios MTV, 11 galardões de Platina e seis de Diamante.