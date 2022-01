A relação de Chris Evans, de 40 anos, e Alba Baptista, de 24, continua a dar que falar. Os dois mantêm a máxima discrição no que diz respeito ao relacionamento, porém, a imprensa internacional avançou que o ator que interpreta a icónica personagem do Capitão América viajou para Portugal com a atriz.Segundo o que oconseguiu apurar, Chris Evans está hospedado no Hotel Ritz, em Lisboa. A estadia também não passou despercebida aos fãs devido a um vídeo publicado pelo artista nas rede social Instagram no qual denuncia o espaço.