Estrelas em concerto para celebrar Amália

Projeto ‘Amar Amália’ sobe ao palco na Altice Arena, em Lisboa, a 16 de fevereiro do próximo ano.

Por Duarte Faria | 02:02

Dulce Pontes, Simone de Oliveira, Paulo de Carvalho, Amor Electro, Marco Rodrigues e a brasileira Vanessa da Mata. São os primeiros nomes anunciados para o espetáculo ‘Amar Amália’, que a 16 de fevereiro do próximo ano quer encher a Altice Arena, Lisboa, para assinalar os 20 anos da morte da "maior diva da música nacional".

"Queremos fazer um evento diferente e disruptivo. Amália é fado mas queremos homenageá-la também com música pop e rock, num espetáculo que terá cerca de duas horas", revelou ao Correio da Manhã José Veloso, mentor do projeto e produtor da Vibes & Beats, responsável pelo concerto juntamente com a Fundação Amália Rodrigues.

"É provável que surjam mais convidados, mas estes são os principais nomes do cartaz", afirma o responsável. Certa é a intenção de levar este espetáculo, com estes ou outros artistas, a outras paragens. "Para já estamos focados neste concerto, mas esta pode ser a alavanca para outros eventos do género por outros lugares do País e da diáspora. A Amália era uma artista do Mundo e, por isso, queremos levar o espetáculo pelo Mundo", acrescenta José Veloso. Os bilhetes para o espetáculo de Lisboa já estão à venda.



PORMENORES

1920

A 1 de julho deste ano nasceu, em Lisboa, Amália da Piedade Rodrigues, que se tornou conhecida mundialmente como a Rainha do Fado. Morreu a 6 de outubro de 1999, aos 79 anos.



Diva da música nacional

É aclamada como a voz de Portugal e uma das mais brilhantes cantoras do século XX. Está sepultada no Panteão Nacional.



Uma fadista do Mundo

Amália cantou entre 1940 e 1999. Com álbuns editados em mais de 30 países, vendeu mais de 30 milhões de exemplares.