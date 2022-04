Recordada como uma mulher e uma profissional sem igual, Eunice Muñoz inspirava os pares e os admiradores pela sua força. Ela própria não se cansava de repetir: “Gosto muito de viver.” E, talvez por isso, viveu uma vida cheia até ao fim. “Nunca fui muito obediente. Sofri muitas críticas por isso. Casei três vezes. Sempre impus a minha vontade e fui um bocado rebelde”, confessava.









Nos últimos anos, a morte passou a fazer parte dos pensamentos de Eunice, mas jamais se deixou condicionar por ela. “A morte só Deus sabe quando chega, mas não vou escurecer a vida até aí.” Em 2019 revelava encarar a morte como “algo inevitável”. “Mas peço a Deus que não venha com sofrimento. Só espero que a morte me chegue serena.”

Elevada ao patamar de diva ou rainha, a modéstia nunca a largou. “A minha luta é melhorar, melhorar, melhorar. A minha luta é essa mesmo. E nunca fico contente, fico sempre de pé atrás, porque, de uma maneira geral, não gosto de me ver.” Preferia ser vista como “uma mulher como as outras, mãe de seis filhos, com netos e bisnetos”. “Sou uma pessoa como outra qualquer.”









Leia também Eunice Muñoz: A entrega da voz, corpo, alma e vida ao palco Ao longo de 80 anos, enfrentou plateias imensas, que lhe davam alento, mas era sozinha que gostava de estar quando despedia a pele dos personagens. “Tenho sempre tanta coisa para fazer e em que pensar, tantos livros que não li, tanta música que não ouvi, que convivo bem com a solidão.”

A exceção tinha chegado há cinco meses – o bisneto Amadeo, filho da neta Lídia, com quem vivia, e de quem se mostrava inseparável. O bebé alegrou-lhe os últimos dias de vida e as fotos partilhadas nas redes sociais, em que surgia com ele ao colo, não deixavam margens para dúvida.



A vida de...

Eunice Muñoz nasceu a 30 de julho de 1928 na Amareleja, no distrito de Beja, numa rua que hoje tem o seu nome. Descende de uma família de três gerações de atores, dos espanhóis Muñoz, no teatro, e dos sicilianos Cardinalli, no circo. Aos cinco anos já realizava números musicais, na companhia teatral ambulante da família, a Troupe Carmo. Fixou-se em Lisboa em 1934. A 28 de novembro de 1941 estreou-se no teatro, com ‘Vendaval’, de Virgínia Vitorino, no Teatro D. Maria II. Aos 14 anos pôde entrar para o Conservatório, de onde saiu aos 17, com o curso de Teatro e uma média final de 18 valores. Entre 1941 e 1944 interpretou 21 peças no D. Maria com a Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro. Seguiram-se mais de duas centenas de peças, entre as quais ‘A Casa do Lago’, ‘A Maçon’, ‘Miss Daisy’ ou ‘A Dúvida’. A última delas foi ‘A Margem do Tempo’, ao lado da neta, Lídia. A estreia no cinema aconteceu em 1946, em ‘Camões’, de Leitão de Barros, que lhe valeu o prémio de melhor atriz. O último filme em que entrou foi ‘Olga Drummond’, de Diogo Infante, em 2019. Na televisão também foi um dos nomes maiores, destacando-se as novelas ‘A Banqueira do Povo’, ‘Todo o Tempo do Mundo’, ‘Olhos de Água’, ‘Sonhos Traídos’, ‘Olhos nos Olhos’ e ‘Mar de Paixão’. No ano passado, em jeito de homenagem, fez uma participação especial na novela ‘Festa é Festa’ (TVI). Em 2013, na sequência de uma intervenção cirúrgica para remoção de um tumor na tiroide, perdeu a voz, seguindo-se inúmeros tratamentos. No plano pessoal tinha seis filhos, oito netos e quatro bisnetos. Em 2019 perdeu uma das filhas, Maria, vítima de cancro.