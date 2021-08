Eunice Muñoz internada há 15 dias

Eunice Muñoz, de 92 anos, está internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, há mais de duas semanas, isto apesar de a notícia só ter sido conhecida no início da semana passada.A atriz apresentava sinais de forte fadiga, após uma tournée da peça ‘A Margem do Tempo’, na qual contracena com a neta, Lídia, e que marca a sua despedida dos palcos.A veterana apresenta sinais de extrema magreza. Continua sob observação e a realizar exames para despistar eventuais patologias.Recorde-se que a família já negou que Eunice Muñoz tenha sofrido um acidente cerebral vascular ou enfarte.