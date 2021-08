Eunice Muñoz internada por “fragilidade” de saúde

A atriz Eunice Muñoz está internada há vários dias no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, e assim “estará até voltar a estar em forma”. Quem o diz é o filho António Muñoz Borges, que, não especificando a causa que conduziu ao internamento da mãe, fala em “alguma fragilidade do seu estado de saúde”.Eunice Munõz, de 93 anos, estava em digressão com a peça ‘A Margem do Tempo’, na qual contracena com a neta Lídia Muñoz, quando se terá sentido indisposta no final de uma das apresentações. Foi então conduzida ao hospital, que fica perto da sua casa, e, a conselho médico, realizou exames e análises. “A opção foi fazer o internamento, onde é sempre muito bem acompanhada”, diz o filho.