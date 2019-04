Madonna vai atuar na final da Eurovisão

Concurso vai decorrer em maio, em Israel.

Por Lusa | 17:51

A cantora Madonna vai atuar na final do Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Telavive, Israel, confirmou esta segunda-feira a KAN, estação pública de televisão israelita.

A notícia de que a 'rainha da pop' iria atuar na final do concurso já circulava há várias semanas, mas só esta segunda-feira foi oficialmente confirmada.

De acordo com a KAN, numa notícia publicada esta segunda-feira no 'site' oficial da estação, Madonna irá atuar na final, prevendo-se que aproveite a ocasião para apresentar duas músicas, uma das quais do próximo álbum.