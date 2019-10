Evento celebra 30 anos dedicados à nona arte

São 30 anos dedicados ao que de melhor tem sido feito na banda desenhada, seja intramuros, seja a nível internacional. A partir desta quarta-feira, e até 3 de novembro, o Amadora BD toma como palco o Fórum Luís de Camões, na Brandoa.São várias as exposições que os bedéfilos poderão apreciar no Festival Internacional de Banda Desenhada e Ilustração, assim como assistir a homenagens e debates e correr atrás dos imprescindíveis autógrafos assinados pelos autores portugueses e estrangeiros.Uma das presenças mais aguardadas será, com certeza, Rúben Pellejero. Foi o ilustrador espanhol quem herdou o pincel de Hugo Pratt para continuar as aventuras de Corto Maltese, com Juan Díaz Canales nos argumentos.Num evento que contou com a colaboração artística de Joana Vasconcelos (no design), o Amadora BD tem ainda como destaques a retrospetiva ‘30 Anos, 30 Cartazes’, que promove uma viagem pela história da banda desenhada portuguesa.Mesmo ao lado, estão as exposições ‘80º Aniversário de Batman’, que irá evocar as histórias e os momentos mais celebrados do Cavaleiro das Trevas, e ‘Stan Lee – O Mito e as Criações’, que lembra o autor de personagens incontornáveis como Homem-Aranha, Hulk e Thor.E, para os pais que queiram envolver os filhos no mundo das histórias aos quadradinhos, há oficinas de ilustração para ensinar os mais novos a desenharem os seus heróis favoritos.