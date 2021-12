O ex-deputado do PSD, vereador e escritor José Carlos Barros sagrou-se vencedor do Prémio Leya 2021, com a obra ‘As Pessoas Invisíveis’. À edição deste ano do concurso concorreram 732 livros originais, dos quais 14 foram selecionados pelo júri, presidido pelo escritor Manuel Alegre, que esta terça-feira anunciou o prémio atribuído por unanimidade.