Exibidoras NOS e Cinema City reabrem salas de cinema na quinta-feira

As exibidoras NOS Cinemas e NLC -- Cinema City reabrem as salas de cinema na quinta-feira, com novos procedimentos para clientes e medidas de segurança, depois de mais de três meses encerradas por causa da covid-19, foi hoje anunciado.

A NOS Cinemas, que lidera o mercado da exibição comercial em Portugal, com 219 das 537 salas de cinema disponíveis, anunciou que reabrirá 209 salas em todo o país na quinta-feira, 02 de julho, um mês depois da data permitida para o fazer (01 de junho), no âmbito do plano de 'desconfinamento' anunciado pelo Governo.

Segundo a exibidora, foi feita uma "profunda reorganização de todos os processos de segurança e protocolos operacionais", que incluem, por exemplo, monitorização do sistema de ventilação das salas, uso obrigatório de máscara e "circuitos diferenciados de circulação de entradas e saídas".