Exposição de Silvia Bächli em Lisboa faz um inventário visual do quotidiano subtil

Uma exposição da artista suíça Silvia Bächli, que faz um inventário visual das experiências subtis do quotidiano, é inaugurada na quinta-feira no Espaço Fidelidade Arte, em Lisboa, com entrada gratuita, segundo a organização.

A mostra é apresentada no âmbito do projeto "Reação em Cadeia", que terá curadoria do Bruno Marchand, e vai estar patente ao público até 26 de novembro, sob o título "Side Facing the Wind".

O trabalho de Silvia Bächli, nascida em Baden, na Suíça, em 1956, "assemelha-se a um inventário visual das experiências subtis do quotidiano, trabalhando quase exclusivamente na área do desenho, que se transforma por si só em ensaios, imagens que fazem aproximações, incompletas e parcelares, ao mundo intangível", segundo a organização da exposição.

A artista tem vindo a explorar, desde meados dos anos 1980, um conjunto muito estreito de recursos gráficos -- essencialmente o traço e a cor -- através dos quais procura fixar impressões e sensações que experimentadas todos os dias.

Silvia Bächli foi alvo de uma exposição individual em Portugal, no Museu de Serralves, há mais de 10 anos.

Como o título da exposição indica - "Side Facing the Wind" -, a experiência do corpo "afetado por um vento lateral pode ser o gatilho para um conjunto de obras que propõem tornar visível a essência inefável desse fenómeno".

A exposição "Side Facing the Wind" é o oitavo momento do ciclo Reação em Cadeia, uma colaboração entre a Fidelidade Arte e a Culturgest, que envolve os artistas participantes na escolha dos artistas que lhes sucedem.

Cada ano conta com intervenções de três artistas na Fidelidade Arte, em Lisboa, e, posteriormente na Culturgest Porto, que conhecerão diferentes declinações em cada espaço, nomeadamente com a presença de obras diferentes, resultado da adaptação dos projetos à diferente natureza das duas galerias.

No final de cada ano será publicado um livro que compilará a memória dos três projetos apresentados, com documentação sobre o seu desenvolvimento.

A artista suíça foi escolhida pelo seu antecessor, o mexicano Rodrigo Hernández, cuja exposição "Moon Foulard" constituiu a sétima edição do ciclo Reação em Cadeia.

O ciclo iniciou-se em 2019 com um programa que, cumprindo com esta lógica de sucessão, contou com a participação dos artistas Ângela Ferreira (Moçambique, 1958), Jimmie Durham (Estados Unidos, 1940), Elisa Strinna (Itália, 1982), em 2020, Evan Roth (Estados Unidos, 1978), Alicia Kopf (Espanha, 1982), Las Palmas (Portugal), em 2021, Rodrigo Hernández (México, 1983), Silvia Bächli (Suíça, 1956).

O próximo artista convidado neste projeto será Ângelo de Sousa, em dezembro de 2021.