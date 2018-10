Exposição filatélica na Oficina de Cultura de Almada

A mostra está patente até dia 21 de outubro.

Por J. Pires Santos | 21:44

Está a decorrer, até dia 21 de outubro, na Oficina de Cultura de Almada, a 12ª Mostra Filatélica e de Colecionismo organizada pela Secção Filatélica da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada.

A mostra, que se integra nas comemorações do ‘Mês do Idoso’, é neste ano dedicada à Universidade Sénior de Almada e aos 15 anos da Associação de Professores do Concelho de Almada. Integra coleções de mais de 30 filatelistas, distribuídas por cerca de 100 quadros expositores e reúne um conjunto de participações de grande nível filatélico. Destaque para as ‘Emissões da Independência de Portugal’, de João Soeiro; para ‘O Primeiro Inteiro Postal Republicano’, de Pedro Vaz Pereira; e para a temática ‘Andar na Linha’, de Francisco Galveias.

Destaque, ainda, para a temática ‘Literatura Portuguesa’, de Geada de Sousa; e para o estudo sobre ‘A Inflação na 1ª República e nos Anos Subsequentes Vista Através dos Portes dos Inteiros Postais’, de Horácio Novais.

No setor de coleccionismo, podem ser apreciadas nas exposições diversas coleções de medalhas, lotarias, notas, barcos, capicuas em bilhetes da Carris, entre outras.

Para assinalar a 12.ª Mostra Filatélica de Almada, os CTT – Correios de Portugal editaram um selo personalizado e um carimbo comemorativo que foi aposto em toda a correspondência apresentada no posto móvel de correio instalada na Oficina de Cultura de Almada no dia de inauguração do certame.

Esta mostra conta com o apoio da Câmara Municipal de Almada; da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas; da Federação Portuguesa de Filatelia e dos CTT – Correios de Portugal.

A exposição pode ser visitada até dia 20, das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00. No dia 21, o certame abre às 14h00 e encerra às 19h00.