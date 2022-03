Exposição mostra lado mais privado de Amália Rodrigues

Cerca de 100 objetos da coleção privada de Amália Rodrigues, entre vestuário, chapéus e sapatos, estão expostos numa mostra inédita da diva do fado nos museus do Calçado e da Chapelaria, em São João da Madeira.Segundo Tânia Reis, diretora do Museu da Chapelaria, esta exposição mostra "de uma forma cronológica a história de Amália menina, Amália artista (fado, teatro e cinema) e Amália Mulher". "Evidencia o lado independente de uma mulher que vestia calças, usava batom vermelho e cabelo curto, num Portugal dos anos 50 do século passado. Apresenta, de forma harmoniosa, o seu lado de imponente Diva dos Palcos, com a sua faceta de mulher humilde e profundamente religiosa". Já Sara Paiva, diretora do Museu do Calçado, lembra ao CM que "Amália Rodrigues era uma verdadeira amante de sapatos e que a sua coleção, que integra o espólio da Fundação Amália Rodrigues, conta com 219 pares".Em destaque está "um conjunto de sapatos de palco". É que "Amália Rodrigues media 1,58 metros e, calçando plataformas que chegavam a alcançar 17 cm de altura, entrava em palco vestida como ‘Rainha de Portugal’". Estas peças são, sem dúvida, uma surpresa para os visitantes", refere Sara Paiva.