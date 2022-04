A exposição ‘Proibido por Inconveniente’ abre esta quinta-feira portas ao público no antigo edifício do ‘Diário de Notícias’, em Lisboa, comissariada por José Pacheco Pereira, com a curadoria de Carlos Simões Nuno e Júlia Leitão de Barros.



Uma grande variedade de documentos sobre a censura, muitos deles inéditos, pertencentes ao acervo da Associação Cultural Ephemera, criada há mais de 12 anos anos pelo historiador, ficarão patentes ao público.









