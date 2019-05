Extravagâncias nos projetos para Notre-Dame

Um mês após o grande incêndio que destruiu boa parte da Catedral de Notre-Dame, em Paris, incluindo o emblemático pináculo, começam a surgir vários projetos para a sua reconstrução.E se há arquitetos a pensar de forma tradicional, outros têm ideias, no mínimo, excêntricas.Uma delas aposta em muito oxigénio e verdura e vem do designer francês Marco Carbonare, que propõe a criação de uma floresta, circundante ao monumento, por onde os visitantes possam passear e refrescar-se nos dias mais quentes.O pináculo, talvez a mais simbólica parte da Catedral de Notre-Dame, a tombar perante o fogo, também está a ser imaginado de forma diferente.Há vários arquitetos que propõem um feixe de luz, dirigido ao céu, em vez da reconstrução física.Outros apostam no vidro como material para o novo pináculo, assim como para o telhado, formando uma imensa claraboia.O italiano Massimiliano Fuksas, por exemplo, é adepto desta ideia, mas, em vez de vidro, gostaria de utilizar um material mais nobre, o cristal de Baccarat. O artista sugere, ainda, que uma estrutura deste género seja iluminada à noite.A variedade é muita, tal como a imaginação. Contudo, a proposta mais extravagante, até agora, talvez seja a da sociedade de arquitetos suecos UMA.Estes já entregaram um projeto de construção de uma piscina gigante, no telhado, para ser utilizada como espaço de meditação.Questionados, os franceses preferem uma reconstrução de Notre-Dame tal como era.