Facebook apaga vídeo sobre romaria de Viana do Castelo após denúncias de racismo “totalmente incompreendidas”

Um vídeo de dança da academia "Arte em Movimento", de Viana do Castelo, feito para promover a tradicional romaria que marca todos os anos as festas da Senhora d’Agonia, foi removido do Facebook por decisão desta rede social, após se tornar viral e ter sido visto por quase um milhão de pessoas. A rede social sustentou a decisão de apagar as imagens com denúncias de racismo.

As imagens mostram os bailarinos com trajes típicos de Viana do Castelo e mostram as atividades tradicionais da região, com o objetivo, segundo a academia, de mostrar "a garra e força" dos vianenses em tempos de pandemia de Covid-19. A música escolhida para acompanhar as imagens estará na origem das denúncias de racismo, uma vez que o tema que se ouve é ‘Stand Up’, de Cynthia Erivo, da banda sonora original do filme ‘Harriet’ (2019), sobre a ativista dos direitos dos afro-americanos e abolicionista norte-americana Harriet Tubman.

Em comunicado, a escola de dança mostra-se surpreendida com a decisão, e não consegue compreender o porquê da decisão do Facebook de retirar o vídeo da plataforma.

"A Arte em Movimento vem por este meio informar a todos aqueles que até à data nos apoiaram que recebemos a infeliz notícia de que o nossos vídeo Stand Up foi removido dadas as denúncias de racismo contra o mesmo, totalmente incompreendidas da nossa parte", refere a academia de Viana do Castelo.

"Se o objetivo deste vídeo foi única e exclusivamente transmitir uma mensagem de força ao povo português, agora, mais do que nunca, pedimos a todos os portugueses que nos ajudem a mostrar a nossa real força!", termina o grupo, adiantando que vai voltar a publicar o vídeo no perfil da diretora artística do projeto, Susana Domingues.