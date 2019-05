Fadista Mariza distinguida com melhor álbum europeu

Mariza foi esta quinta-feira anunciada como uma das vencedoras dos Songlines Music Awards 2019, atribuídos pela revista britânica ‘Songlines’, uma das mais conceituadas publicações de World Music. A fadista, que estava nomeada ao lado da cantora Mercedes Peón, dos Dreamers’ Circus, e do músico Sam Sweeney, recebeu o prémio para o melhor álbum europeu, com ‘Mariza’.A cantora portuguesa está também nomeada para a categoria de melhor artista, prémio que arrecadou em 2016, mas o vencedor deste ano só será conhecido no outono.‘Mariza’, sétimo disco de estúdio da cantora, foi produzido por Javier Limón e conta com composições de artistas como Jorge Fernando, Mário Pacheco, Matias Damásio, Heber Marques e Carolina Deslandes. O álbum esteve nomeado para os Grammy Latinos 2018 e integrou a lista dos melhores do ano para a revista ‘Songlines’, que agora o distingue."Ao contrário de tantos artistas, Mariza conseguiu traçar o difícil caminho de se manter fiel à sua tradição enquanto fazia parte de um mundo musical globalizado do século XXI", diz Simon Broughton, diretor da revista britânica, descrevendo a cantora como "a principal flor de primavera do novo renascimento do fado".Mariza encontra-se em digressão mundial, com passagem por países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal (Altice Arena a 7 de dezembro), Escócia, Alemanha, Holanda, Roménia, França, Espanha, Luxemburgo, Dinamarca, República Checa, Finlândia e Polónia, entre outros.