Fado Bicha abre festival de teatro em Setúbal

A 22ª edição do Festival Internacional de Teatro de Setúbal já tem data marcada. Com as limitações impostas pela pandemia de Covid-19 e com as devidas garantias de segurança, o certame decorre de 21 a 29 de agosto em vários pontos da cidade. Para o espetáculo de abertura foi convidada a dupla Fado Bicha, composta pelos artistas Lila Fadista e João Caçador.









“O festival vai abrir no Jardim Multissensorial das Energias, com o Fado Bicha. Não é teatro, mas é fado-espetáculo, interpretado por pessoas da comunidade LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgénero], que acreditam que o fado foi estigmatizado durante muito tempo – o marialva e coisas do género –, e que nunca refletiu a condição que eles têm, que eles representam”, disse à agência Lusa o diretor do Festival, José Maria Dias, acrescentando que se trata de um “espetáculo alternativo”.

Na apresentação, Maria das Dores Meira, presidente da Câmara de Setúbal, reforçou a importância do evento para o concelho. “O Festival Internacional de Teatro de Setúbal tem sido um palco privilegiado de divulgação de novos valores e de promoção do acesso à cultura.”





O evento contará com a representação da companhia espanhola Albadulake, e assegura as estreias das peças ‘Os Amores Clandestinos’, dos Hotel Europa, e ‘Lugar-Abrigo’, de Ricardo Guerreiro Campos.





Todos os espetáculos têm bilhetes, mesmo os gratuitos, que têm de ser levantados antes.