Pela primeira vez em oito anos, o festival Santa Casa Alfama teve de acontecer fora das ruas do bairro para evitar ajuntamentos, descer para junto do rio (Terminal de cruzeiros, Museu do Fado e Largo do Chafariz de Dentro), reduzir os habituais 12 palcos para cinco, mas nem por isso deixou de ter lotação esgotada.Contas feitas, 1500 pessoas passaram por cada um dos dois dias do evento, sexta e sábado, perfazendo um total de 3000 pessoas, número, ainda assim, muito abaixo das oito mil que todos os anos passam pelo mais bairrista dos eventos musicais.