Falta de público no cinema obriga a tomar decisão inédita

Já chegou às salas nacionais a versão cinematográfica do musical ‘Cats’, protagonizada por Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench, Jennifer Hudson, James Corden e Ian McKellen, entre outros. Mas a estreia do filme de Tom Hooper (‘A Rapariga Dinamarquesa’, ‘Os Miseráveis’ e ‘O Discurso do Rei’) tem-se revelado um ‘flop’ um pouco por todo o Mundo.Além de arrasada pela crítica, a longa-metragem baseada na obra de Andrew Lloyd Webber está a ter pouca adesão do público, que critica a estética visual que transforma os atores em felinos.As reações registadas desde a estreia na semana passada nos EUA levaram a produtora Universal Pictures e o realizador a tomar uma decisão inédita: enviar para os cinemas uma versão atualizada da película, com "alguns efeitos visuais melhorados". Nos últimos dias, foram enviadas novas cópias do filme para as salas.Já na antestreia mundial, em Nova Iorque, EUA, no passado dia 16, Tom Hooper não escondeu que só tinha dado o filme por terminado no dia anterior às oito da manhã por causa dos muitos efeitos visuais (veja mais na revista ‘Sexta’, publicada esta sexta-feira com o).Com um orçamento de 100 milhões de €, filme já é considerado pelos analistas um dos maiores ‘flops’ comerciais de 2019.A expectativa era alta, mas ‘Cats’ tem uma aprovação de apenas 18% junto da crítica, segundo o site Rotten Tomatoes.Gravações terminaram no início de abril, no Reino Unido. O filme esteve mais de oito meses em pós-produção.