Família quer obra de Zeca Afonso defendida e reeditada

A Associação José Afonso (AJA) entregou no Ministério da Cultura uma petição com mais de 11 mil assinaturas que apela à salvaguarda e reedição da obra do cantautor português, falecido em 1987, aos 57 anos.O pedido conta com o apoio da família do músico, que em comunicado disse esperar que "este processo resulte, não apenas no reconhecimento oficial da importância maior desta obra, mas também na sua eficaz proteção e preservação para as gerações vindouras".A maioria do trabalho do cantor está atualmente indisponível no mercado discográfico, enquanto a detentora dos direitos comerciais da obra – a editora Movieplay – se encontra em situação de insolvência. Segundo Francisco Fanhais, presidente da AJA, "não se sabe o paradeiro dos ‘masters’ das músicas gravadas pelo Zeca Afonso", o que compromete a reedição das mesmas. No ano em que o músico faria 90 anos, a sua vida e obra está a ser alvo de várias homenagens pelo País.Além de vários concertos, em Aveiro, terra que o viu nascer, foi inaugurada uma silhueta do cantor na estação de comboios da CP, da autoria de Marcos Muge.A ministra da Cultura, Graça Fonseca, manifestou intenção de elevar a obra de José Afonso (1929-1987) a Património Material Móvel, mas confirmou que para tal "é preciso ter acesso às ‘masters’ e ao seu conteúdo".José Afonso ficou associado ao derrube do Estado Novo, já que a canção ‘Grândola, Vila Morena’ foi utilizada como senha no golpe de 25 de Abril de 1974.O músico morreu a 23 de fevereiro de 1987, no Hospital de Setúbal, às 03h00, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A despedida dos palcos aconteceu em 1983.