Família tenta vender cartas régias na Internet por 20 mil euros

Uma família tentou vender um conjunto de cartas régias por 20 mil euros, colocando um anúncio na internet e contactando uma leiloeira, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a Câmara de Beja.A autarquia de Beja alertou a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que apreendeu os documentos históricos e está agora a fazer diligências para apurar a sua autenticidade.As cartas foram escritas entre os anos de 1623 e 1806 e pertencem ao espólio da câmara alentejana. Espera-se que até ao fim do ano regressem a Beja.