O Fantasporto está de volta! A 43.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto, agora num novo espaço recém-inaugurado, o histórico Cinema Batalha, bem no centro da cidade Invicta (junto ao Teatro São João e à zona comercial mais nobre da cidade, a Rua de Santa Catarina), começa já amanhã e prolonga-se até 5 de março.









Ver comentários