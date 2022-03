É um número recorde em festivais portugueses de cinema. Dos 55 filmes que vão ser exibidos na 42ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto -, 21 vão ter estreia mundial e cinco estreia europeia - e todos eles apresentados pela primeira vez em solo nacional. O evento decorre de 1 a 10 de abril no Teatro Rivoli.









Pelo ‘Fantas’ vão passar filmes de 27 países, sendo o Japão o que mais estreias mundiais vai apresentar no festival, com um total de seis. “Deve haver uma loucura pelo ‘Fantas’ no Japão, só pode”, desabafou esta quarta-feira, na apresentação do programa, Beatriz Pacheco Pereira, da organização. Aliás, o certame vai abrir portas com uma superprodução japonesa, ‘xxxHOLIC’ - que no Japão apenas estreia a 29 de abril.

Além dos exclusivos, o evento não esquece os filmes clássicos, nem os de culto, como é o caso de ‘Blade Runner’, de Ridley Scott, que volta ao ‘Fantas’ 40 anos depois da sua estreia europeia. “São filmes extremamente atuais, como se fossem feitos no dia anterior. Fugimos sempre à parte comercial e apostamos nas produções inéditas”, explicou Mário Dorminsky, referindo que em 2000 tinha um orçamento de 1 M € para o festival, mas que agora “é muito, muito menos”.



Máscara obrigatória



Para já, o uso de máscara irá continuar a ser obrigatório para assistir aos vários filmes no interior do Rivoli. “Esperamos novas indicações do Governo”, disse Beatriz Pacheco Pereira.





Filmes em competição







Leia também Cultura cigana domina os onze dias do Leffest A maioria dos filmes apresentados vai estar em competição. A organização fala em mais de 300 longas de 60 países que se candidataram ao certame.

Temas em destaque



A pandemia, a guerra, as novas tecnologias e as redes sociais vão ser os temas retratados nos filmes apresentados.