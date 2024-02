Cerca de 100 filmes, em estreia nacional, e 28 antestreias a nível internacional, de 34 países, é o que poderá ver quem passar pelo Batalha Centro de Cinema, no Porto, de 1 a 10 de março. Está aí mais um Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto. A 44.ª edição do Fantasporto, com o mote de ‘O Regresso do Fantástico Tradicional’, arranca dia 1 de março, com ‘Testament’, do realizador Denys Arcand, e encerra, no dia 10, com a superprodução chinesa ‘Creation of the Gods I: Kingdom of Storms’, de Wershan.









