Fausto Bordalo Dias e António Zambujo no Festival do Maio

Evento contará com Fausto Bordalo Dias numa das suas raras atuações.

Por P.R.S. | 08:50

Vão ser duas noites de música de intervenção e de crítica sociais. A primeira edição do Festival do Maio vai levar ao Parque Urbano do Seixal, nos dias 10 e 11, Fausto Bordalo Dias, Pedro Jóia e Quarteto Arabesco, Capicua & Mulheres da Lusofonia, e Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra.



"É todo um universo musical em redor da guerrilha social que vamos juntar em palco", afirma ao CM Luís Varatojo, diretor artístico do evento. ‘Canções para Revoluções’ é disso exemplo, num concerto que terá António Zambujo, Vitorino, Lura, Uxía e os cantores líricos Marina Pacheco e Mário Alves, acompanhados pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa.



O bilhete diário custa 7,5 euros (15 euros para o familiar), e dez euros para a entrada de dois dias.