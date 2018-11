Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz hoje um ano que o rock perdeu Zé Pedro, o "Homem do Leme"

Guitarrista e fundador dos 'Xutos & Pontapés' sofria de doença prolongada. Tinha 61 anos.

10:42

Zé Pedro, guitarrista dos 'Xutos & Pontapés', morreu há um ano vítima de doença prolongada. O fundador da banda de rock portuguesa tinha 61 anos. Morreu em casa, em Lisboa.



O músico estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo. O último concerto do guitarrista com os 'Xutos' foi no Coliseu de Lisboa no inicio do mês de novembro, onde foi recebido com carinho pelos fãs.



José Pedro Amaro dos Santos Reis nasceu em Lisboa, em 14 de setembro de 1956, numa família de sete irmãos, "com um pai militar, não autoritário, e uma mãe militante-dos-valores-familiares", como recordou num dos capítulos da biografia "Não sou o único" (2007), escrita pela irmã, Helena Reis.



Passou arte da infância em Timor, para onde o pai fora destacado. Já a viver nos Olivais, vestia-se como o protagonista de ‘A Laranja Mecânica’ e esperava que o carteiro trouxesse os discos encomendados de Londres.



Esperaria até 1982 para ter nas mãos o primeiro dos 'Xutos & Pontapés', banda que fundara três anos antes, mas só em 1987 atingiu o estrelato que ainda hoje mantinha.



Em maio de 2011, por causa de problemas de saúde, fez um transplante de fígado e, pouco tempo depois, voltou aos concertos, porque dizia que estar em cima de um palco lhe dava saúde.



Colecionador de música, a par da vida nos 'Xutos & Pontapés', Zé Pedro desdobrava-se noutros projetos, como a rádio, tendo colaborado com Jaime Fernandes e Luís Filipe Barros na Rádio Comercial, com Henrique Amaro, na Rádio Energia, com Miguel Quintão na Vox ou, mais recentemente, na Rádio Radar.



Foi ainda DJ, um dos gerentes e diretor artístico do Johnny Guitar, fez parte dos Cavacos, do Palma's Gang, dos Maduros, dos Ladrões do Tempo, congregando várias gerações de músicos e de públicos.



Após a morte do guitarrista e fundador dos 'Xutos', foi publicado no seu Facebook oficial uma fotografia de Zé Pedro a preto e branco com uma simples legenda: "Obrigado."