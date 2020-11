"Faz-me confusão a competição entre mães": Isabel Stilwell afirma que redes sociais encorajam fenómeno

"Guerras entre uma avó e uma mãe, livres do politicamente correto." É assim que se apresenta o novo livro escrito em duo por Isabel e Ana Stilwell, mãe e filha.Em "Birras de mãe" [Livros Horizonte], a escritora e a artista retomam um caminho literário que começaram na adolescência de Ana, e criaram uma espécie de manual destinado a ajudar mães e filhas a sobreviver aos primeiros braços de ferro, ou seja, a todas as situações em que a expressões "no meu tempo não era assim" e "nos tempos modernos é assim" vêm à baila.