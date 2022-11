É a quinta vez que o encenador António Pires aborda a obra da escritora norte-americana Gertrude Stein (1874-1946) e desta feita escolheu o livro ‘Fazer um Alfabeto de Aniversários’, escrito a pensar no público mais jovem, para levar à cena no Teatro do Bairro, em Lisboa.



No palco, cinco mulheres, vestidas como homens, manipulam aleatoriamente as letras do alfabeto e desfiam histórias em torno da primeira letra de cada nome.









