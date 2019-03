Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira de Março anima Aveiro durante um mês

Paulo de Carvalho e Xutos & Pontapés são dois dos nomes que vão atuar no palco da feira.

Por Aureliana Gomes | 08:42

Mais de 700 mil pessoas são esperadas na Feira de Março, este ano, em Aveiro. A maior mostra económica da região Centro, considerada um dos maiores parques de diversão do País, vai ser realizada de 23 de março a 25 de abril, no Parque de Feiras e Exposições, com a participação de 237 empresas e 24 associações do concelho.



A par da feira, haverá muita animação musical e uma feira popular com mais de 50 divertimentos. No cartaz musical, o destaque vai para as atuações de Paulo de Carvalho, dia 29, Xutos & Pontapés, no dia 30, e Toy, a 22 de abril.



Com um orçamento de 620 mil euros, o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores: exposição, comercial e diversão. Na área de exposição, participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, mobiliário e construção civil, entre outras. Na zona exterior, ficará a zona comercial, com 65 empresas de áreas como restauração ou doçaria tradicional.



Este ano, o evento vai incluir também uma vertente sustentável, nomeadamente com uma campanha de promoção à reutilização dos copos. Serão disponibilizados pontos de lavagem espalhados pelo recinto.



Os visitantes terão oportunidade de usar o mesmo copo nos diferentes estabelecimentos de comida e bebidas e, no fim, levar o recipiente para casa. Além disso, será igualmente realizada uma campanha de sensibilização junto dos feirantes para que separem o lixo. A receita conseguida com a iniciativa será entregue a uma instituição de solidariedade social do concelho de Aveiro.



À semelhança dos anos anteriores, aos domingos a entrada é gratuita. Nos dias de concerto, os bilhetes oscilam entre os dois e os cinco euros. As crianças até aos seis anos não pagam.