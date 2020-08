Feira do Livro com menos público este ano em Lisboa

Com 310 stands, abre esta quinta-feira ao público "a segunda maior Feira do Livro de Lisboa de sempre", após um adiamento de quase três meses.



A pandemia obrigou a alterar a data de realização do maior evento literário do País, que habitualmente se realiza em junho, e à implementação de novas medidas de segurança.





Os dispensadores de gel desinfetante, de uso obrigatório, junto às quatro entradas que dão acesso ao recinto, no parque Eduardo VII, são a primeira novidade com que os visitantes se vão deparar. Além disso, e apesar de a Feira ser ao ar livre, o uso de máscara é obrigatório.

Ainda assim, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), responsável pela organização, está confiante com a adesão do público. "Quero acreditar que vamos ter uma feira muito visitada, apesar de, por força das circunstâncias, estarmos a prever uma quebra face aos anos anteriores, em que temos tido uma média de meio milhão de visitantes", revelou ao CM Bruno Pires Pacheco, secretário-geral da APEL.

A entrada na 90ª edição da Feira do Livro está condicionada a 3300 pessoas em simultâneo. "É uma abordagem muito conservadora e com uma ampla margem de segurança. Considerou-se apenas os espaços normais de circulação [alamedas] da Feira", explica Bruno Pires Pacheco. As habituais apresentações de livros e sessões de autógrafos vão manter-se, desta vez em auditórios e pavilhões construídos para o efeito, fora da área onde estão situados os stands. "Estamos com uma programação cultural de quase mil eventos, muitos dos quais são sessões de autógrafos (700) e os restantes são os lançamentos e apresentações que vão decorrer conforme as regras definidas pela DGS."

Ao investimento inicial de um milhão de euros, somaram-se mais 60 mil. "Teve de ser ajustado para adaptar às circunstancias especiais e aos equipamentos adicionais." A Feira do Livro decorre até 13 de setembro.



Pormenores

Oferta editorial

A Feira do Livro de Lisboa deste ano terá "um total de 310 pavilhões, 117 participantes e representação de 638 marcas editoriais". Trata-se da "maior oferta editorial" que o evento alguma vez teve, garante a APEL.



Horários

A Feira, que tem o apoio da Câmara de Lisboa, está aberta de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 22h00, à sexta-feira, das 12h30 às 00h00, ao sábado, das 11h00 às 00h00, e ao domingo, das 11h00 às 22h00. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará presente esta quinta-feira na inauguração.