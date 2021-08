Feira do Livro de Lisboa 2021 é a "segunda maior edição da história" da iniciativa

A edição deste ano da Feira do Livro de Lisboa, que decorre entre 26 de agosto e 12 de setembro, contará com 131 expositores, distribuídos por 325 pavilhões, fazendo desta a "segunda maior edição da história" daquela iniciativa.

De acordo com a organização, num comunicado esta quinta-feira divulgado, "a Feira do Livro de Lisboa [que decorre no Parque Eduardo VII] conta com a participação de 131 expositores (com 24 novas presenças) distribuídos por 325 pavilhões, que trazem ao evento seis centenas de marcas editoriais".

"Trata-se da segunda maior edição da história da Feira, sendo apenas superada pela de 2019", destaca a organização.