Feira do Livro de Lisboa à espera de 500 mil visitantes

Fernando Medina diz que ainda não escolheu as obras que vai comprar na 89ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que esta quarta-feira abriu no Parque Eduardo VII, mas garante que, como todos os anos, vai "perder a cabeça"."Eu perco-me em todas as edições", disse o presidente da câmara, que garantiu que o espaço que a feira ocupa é suficiente para permitir "crescimento", mesmo que o evento venha a ultrapassar os perto de 500 mil visitantes do ano passado ou que supere a marca, como aconteceu em 2017."A feira é um sinal de vitalidade para o setor livreiro e um motivo de orgulho para a cidade", concluiu.Também sem saber, ainda, que livros vai adquirir, Graça Fonseca diz que não é "pessoa de listas" e que compra ao sabor do momento.A ministra da Cultura relembrou, na apresentação da Feira, que guarda "boas memórias" da Feira, de quando era "miúda" e ia comprar livros para ela e para o irmão lerem em casa."Portugal mudou muito em 90 anos, mas a Feira do Livro mantém-se como uma referência na vida cultural de Lisboa", afirmou.A Feira do Livro vai decorrer até ao dia 16 de junho.A Feira conta com 25 novos participantes, 32 novos pavilhões e mais dez marcas editoriais, em mais metros quadrados.Em vez da alcatifa, o percurso entre os corredores é forrado a piso reciclável, que será reutilizados nas próximas edições.A pensar nas pessoas com mobilidade reduzida, há cadeiras de rodas e andarilhos para quem deles necessite.