Feira do Livro de Lisboa duplica visitantes face a 2021 para mais de 770 mil

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa mais que duplicou o número de visitantes do passado, com o total de 772 mil pessoas a passarem pelo certame que a organização já considerou um "enorme sucesso".

A Feira do Livro de Lisboa, que decorreu entre 25 de agosto e 11 de setembro, "foi um enorme sucesso e os números falam por si", afirmou em comunicado o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, que faz um "balanço muito positivo", tanto em relação ao número de visitantes, como ao nível de vendas, que tiveram "uma subida generalizada", face à última edição.

A edição deste ano contou também com a maior oferta literária de sempre, com um total de 961 chancelas presentes.