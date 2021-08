Arranca esta quinta-feira, às 17h00, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 91ª edição da Feira do Livro de Lisboa, o maior evento literário do País.Esta será a segunda maior da História, só superada pela edição de 2019, com 138 expositores (24 novas presenças), distribuídos por 325 pavilhões, que disponibilizarão ao público um total de 744 marcas editoriais.