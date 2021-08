Como se tornou hábito desde que assumiu a presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa marcou esta quinta-feira à tarde presença na inauguração da Feira do Livro de Lisboa (FLL) deste ano. O Chefe de Estado percorreu boa parte do recinto no Parque Eduardo VII - que nesta 91ª edição é composto por 325 pavilhões, que acolhem 138 expositores e mais de 700 marcas editorais - e elogiou a organização, livreiros e editores, e também os leitores, que, apesar da pandemia, continuam a fazer da Feira o marco cultural. “Haver esta Feira do Livro é extraordinário. É o País no seu melhor. Nenhum de nós, em fevereiro, março ou abril, acreditaria que estaríamos aqui agora”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.









O Presidente da República aproveitou ainda a passagem pela FLL para recordar o passado ligado à edição de livros. “Também fui editor. Foi a maneira mais feliz de eu perder dinheiro”, contou, dirigindo-se aos editores que assistiram à cerimónia de abertura. De lembrar que a Feira do Livro de Lisboa, organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros com a Câmara de Lisboa, decorre até 12 de setembro (podem circular no recinto em simultâneo até 5500 pessoas).

Hoje Marcelo estará nos Jardins do Palácio de Cristal para inaugurar a Feira do Livro do Porto, promovida pela autarquia. O evento terá a participação de 78 livreiros, editores, alfarrabistas e outras entidades, distribuídos por 124 pavilhões, e prolonga-se também até 12 de setembro.