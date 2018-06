Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feira do Livro de Lisboa perto de recorde

A 88ª edição da Feira do Livro de Lisboa deverá ter recebido acima das 500 mil pessoas.

Por Ana Maria Ribeiro | 03:48

Os números oficiais deverão chegar para a semana, "com 95% de fiabilidade", mas até lá, Bruno Pacheco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), diz estar confiante de que a 88ª edição da Feira do Livro de Lisboa terá ultrapassado o número de visitantes do ano passado (537 mil).



"Até porque tivemos mais dois dias", justifica Bruno Pacheco, a quem os participantes da feira confidenciaram ter havido um "ligeiro aumento" de vendas este ano. "Há um claro ambiente de otimismo junto de todos", afirma. "O tempo ajudou – - apesar do susto dos primeiros dias e das noites frias – e nos últimos dias as vendas aceleraram, sobretudo no feriado."



A antecipação do fecho do evento – que passou a encerrar às 22h00 e não às 23h00, como era habitual – não prejudicou o negócio – "antes pelo contrário" – e o responsável só lamenta a polémica levantada em torno dos voluntários da APEL. O comportamento impróprio de uma voluntária durante uma sessão de conversa sobre racismo suscitou uma onda de indignação nas redes sociais e circulou uma petição para acabar com o voluntariado.



"Foi o calcanhar de Aquiles da edição desta feira", admite o secretário-geral, "mas não vamos alimentar esta questão e a APEL já anunciou [na semana passada] que não voltará a ter voluntários na Feira do Livro de Lisboa. O que não prejudica a Feira em nada. Não vamos gastar mais dinheiro por causa disso. Quem perde são os voluntários..."