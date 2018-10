Aumento das vendas de livros foi "em média, de 60%".

Por Lusa | 11:53

A Feira do Livro do Porto recebeu este ano "300 mil visitantes", mais 15 mil do que na edição de 2017, o que se traduziu igualmente no aumento das vendas de livros que, "em média, foi de 60%".

De acordo com o comunicado divulgado esta segunda-feira, a Câmara do Porto sublinha que alguns expositores registaram "crescimentos da ordem dos 70% e mesmo de 80%" das vendas.

A título de exemplo, refere que "o pavilhão da Câmara do Porto registou a venda de mais de 500 publicações municipais".