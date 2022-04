Mais de 60 iniciativas preenchem a Feira do Livro de Évora, no regresso do certame, entre os dias 16 e 25, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19.O evento, promovido pelo município, em parceria com a Biblioteca Pública de Évora, decorre no Largo Conde de Vila Flor, junto ao templo romano, e inclui apresentações de livros com a presença dos autores, exposições, leituras encenadas ou uma maratona de leitura.