Feira do Livro muda-se para o centro histórico de Braga

Evento vai decorrer no largo S. João de Souto e nas ruas Justino Cruz e Francisco Sanches.

Por Liliana Rodrigues | 10:23

O largo S. João do Souto e as ruas Dr. Justino Cruz e Francisco Sanches, no centro histórico de Braga, vão transformar-se em Alameda Literária a partir do próximo dia 29. A Feira do Livro de Braga promete muitas conversas, recitais de poesia e música até 15 de julho.



Joana Amaral Dias, Frei Bento Domingues, João Tordo, Lídia Jorge e Pedro Marques Lopes são alguns dos autores convidados. Este ano, o evento conta com muito teatro: realiza-se em paralelo a 19ª edição do MIMARTE.



Como é já habitual, a Feira do Livro de Braga terá ainda uma programação dirigida especificamente aos mais novos, com destaque para o ciclo de conversas/concerto intituladas ‘Conta-me Histórias’. Vão decorrer no largo S. João do Souto e contam com a presença de Miguel Araújo, Mafalda Veiga, Capicua e Simone de Oliveira.



O programa inclui exposições, designadamente na Casa dos Crivos com a mostra ‘A Origem das pequenas Invenções’, de Mário Cesariny, enquanto no Jardim de Santa Bárbara estarão expostas ‘Poéticas Visuais’ do escultor Francisco Simões,



Os livros ‘Nómada’, de João Luís Barreto Guimarães; ‘Cair para dentro’, de Valério Romão; ‘Cinema e história — aventuras narrativas’, de João Lopes; e ‘Não Respire’, de Pedro Rolo Duarte, serão apresentados ao longo do certame.



O programa inclui mesas de debate sobre as Religiões e o Livro, a Literatura no debate político, ou a influência da vida na ficção. As conversas reúnem figuras como Ana Maria Magalhães, Cristina Norton, Maria do Rosário Pedreira, Nuno Camarneiro ou Sérgio Abrantes Mendes.



Na inauguração do certame será ainda entregue o XXIII Grande Prémio de Literatura DST, no Theatro Circo.