É a primeira edição de uma iniciativa inédita: a Câmara de Setúbal decidiu realizar, de 26 a 29 próximos (de quinta-feira a domingo), a Feira do Livro e do Disco Políticos, como forma de celebrar os 50 anos do 25 de Abril e, “se correr bem”, a festa vai fixar-se na agenda anual da cidade.



Ao CM, o curador da iniciativa, o jornalista Pedro Tadeu, revela que a ideia surgiu em conversa com o autarca André Martins, que queria “realizar algo que permanecesse”.









