"Feira do Livro será um balão de oxigénio" para o setor livreiro

Os tempos ainda são de incerteza, mas Bruno Pires Pacheco, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), não tem dúvidas: "A Feira do Livro de Lisboa deste ano será um enorme balão de oxigénio para um setor que está mergulhado numa crise profunda".A realização da 90ª edição do certame terá lugar entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro, no Parque Eduardo VII, e poderá ajudar na retoma de um setor que no final de abril já registava quebras de cerca de 80% nas vendas e prejuízos de mais de 20 milhões de euros."Esperemos agora que a feira seja um empurrão. Estamos a falar de um evento que representa o segundo maior pico de vendas no ano depois do Natal. O que sinto é que editores e público estão muito entusiasmados", diz ao. Sobre as restrições com que a feira poderá abrir por força das medidas de segurança, o responsável revela que nada está definido, mas que acredita num formato semelhante ao dos outros anos."Ainda estamos a trabalhar com a Câmara mas penso que o figurino da feira não será diferente, até porque já existia, por exemplo, muito espaço entre stands. Depois, acreditamos que as pessoas sejam responsáveis em manter o distanciamento entre si".Os participantes inscritos anteriormente e que ficaram com as inscrições suspensas devido ao adiamento (evento teria decorrido entre maio e junho), devem agora confirmar a sua presença no site http://feiras.apel.pt/, entre os dias 1 e 12 de junho.Confirmada está já também a feira do Livro do Porto, que se realiza nos Jardins do Palácio de Cristal entre 28 de agosto e 13 de setembro, mas com "o espaço condicionado às condições sanitárias", informou a Câmara Municipal do Porto. Candidaturas até 5 de junho.