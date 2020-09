Feira do Livro supera todas as expectativas

Ainda não há dados oficiais de vendas, mas a opinião geral entre os participantes da Feira do Livro de Lisboa é que a primeira semana do evento correu “acima de todas as expectativas”. “O meu moderado otimismo foi superado”, afirma ao CM Bruno Pires Pacheco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), responsável pela organização do evento, que arrancou a 27 de agosto e se prolonga até dia 13 deste mês.









A feira deste ano tem “menos gente”, até porque há um limite de 3500 pessoas em simultâneo no espaço (que já foi atingido duas vezes: no passado sábado e domingo), devido à Covid-19, “mas quem vai está a comprar”. “Estão a ser igualadas as vendas do ano passado, ou até superadas, o que é muito bom”, acrescenta Bruno Pires Pacheco. Uma boa notícia para o setor, que vive um momento de sufoco financeiro, após quebras de faturação que chegaram a atingir os 80% em algumas semanas desde o início da pandemia.

De lembrar que a Feira do Livro deste ano, que mais uma vez decorre no Parque Eduardo VII, é a segunda maior de sempre em termos de dimensão. Funciona de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 22h00. À sexta e sábado fecha mais tarde (meia-noite) e ao sábado abre mais cedo, às 11h00. No domingo, está aberta das 11h00 às 23h00. A Hora H, com os descontos mínimos de 50% em livros lançados há mais de 18 meses, continua a funcionar de segunda a quinta-feira, entre as 21h00 e as 22h00.