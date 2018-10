Feira Patrimónios do Sul até domingo em Beja

Iniciativa vem ocupar o lugar da "Rural Beja", iniciativa que decorria no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito.

Por António Lúcio | 17:06

A Feira "Patrimónios do Sul" realiza-se pela primeira vez, em Beja, de 4 a 7 de Outubro. O certame, que pretende "promover a identidade do território do sul do país ao nível económico, cultural e turístico", vem ocupar o lugar da "Rural Beja", iniciativa que decorria no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito, também no mês de Outubro.



"O Município de Beja aposta neste evento como forma de apoio ao desenvolvimento regional e às culturas locais, através da valorização dos seus patrimónios, materiais e imateriais, tradicionais e inovadores, ao mesmo tempo que estimula a produção, a transformação, a comercialização, o espírito criativo, o empreendedorismo e a inovação", explica a autarquia, entidade promotora.



Paulo Arsénio, presidente da Câmara de Beja refere que a "Patrimónios do Sul" "é uma feira multifacetada" que pretende destacar "os vários patrimónios, naturais, gastronómicos e edificados", ao mesmo tempo que vai também "reunir todas as artes e saberes do Sul do país".