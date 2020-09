Feiras do livro dão nova esperança ao setor

Num ano dramático para o setor livreiro por conta da pandemia, que deverá levar a perdas estimadas na ordem dos 30 milhões de euros, as Feiras do Livro de Lisboa e Porto, que terminaram este fim de semana, vieram dar um novo alento aos seus profissionais.No caso da Feira do Livro de Lisboa, que se realizou entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro, no Parque Eduardo VII, "as expectativas foram largamente superadas em todas as vertentes", adianta aoBruno Pires Pacheco da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). "Tínhamos algum otimismo, mas o que se passou deixa-nos muito animados para o resto do ano. É uma ajuda clara para a retoma", diz. Apesar de não haver números finais apurados, o volume de vendas ter-se-á traduzido "em valores aproximados aos das últimas duas edições", e no que toca ao público, em Lisboa, estima-se que a afluência de visitantes tenha sido cerca de metade das anteriores edições, "o que, dentro do que era expectável, é muito positivo".Também a Feira do Livro do Porto foi um sucesso dentro da nova realidade. Apesar das restrições à entrada, o evento, que teve lugar nos Jardins do Palácio de Cristal, entre 28 de agosto e 13 de setembro, registou cerca de 100 mil visitantes, número que já foi considerado por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal da invicta, como "extraordinário na circunstância atual".O curador Nuno Faria olha para o evento como "um horizonte de esperança" para todos.