Fernanda Lapa assina comédia “comovente”

Fernanda Lapa queria fazer um espetáculo sobre a vida de Gertrude Stein (1874-1946), a escritora e a patrona das artes que dominou a cena parisiente no princípio do século XX. O pianista Nuno Vieira de Almeida apresentou-lhe a peça ‘Gertrude Stein e Acompanhante’, de Win Wells, que a encenadora diz ter adorado.Por duas razões. "Primeiro porque tem dois papéis interessantes para atrizes de uma certa idade – que é algo que escasseia no teatro. Depois, é um enorme desafio dar vida, em palco, a figuras que existiram, e sem querer cortar as asas às intérpretes, quisemos que as atrizes se aproximassem das mulheres a que dão corpo".Gertrude Stein manteve, durante quase quatro décadas, uma relação amorosa com Alice B. Toklas, também ela escritora mas, antes de mais, uma companheira fiel – e silenciosa – de uma mulher conhecida pelo génio exuberante."A ação da peça começa quando Gertrude morre e aparece a Alice, e as duas entabulam uma conversa que evoca alguns dos momentos mais importantes por que passaram juntas", conta Fernanda Lapa. A encenadora diz ter a "equipa ideal" para este projeto: as atrizes Cucha Carvalheiro e Lucinda Loureiro; a música de Nuno Vieira de Almeida; o cenário e figurinos de António Lagarto, "que faz coisas maravilhosas com pouco dinheiro"."Esta é uma comédia amável, sem pretensões, mas tenho visto pessoas a comoverem-se", garante a encenadora, que termina este domingo a apresentação do espetáculo no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, e depois o leva em digressão nacional.