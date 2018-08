Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernanda Lapa refaz espetáculo histórico

Diretora da Escola de Mulheres volta a encenar ‘Medeia é Bom Rapaz’, 26 anos depois.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Em 1992, Fernanda Lapa levou à cena, no extinto Teatro do Século, com enorme impacto, ‘Medeia é Bom Rapaz’, um texto do espanhol Luis Riaza que junta em cena dois homens, amantes, fascinados com jogos de poder, obcecados pela feminilidade.



Rogério Samora e João Grosso foram os intérpretes dessa versão, distinguida com vários prémios. Vinte e seis anos depois, a encenadora decidiu voltar ao texto e estreia o novo espetáculo no Clube Estefânia, em Lisboa, no arranque da próxima temporada (dia 6 de setembro).



"Sempre gostei muito da peça", diz Fernanda Lapa. "E acho pertinente levá-la à cena porque há duas gerações que não tiveram oportunidade de a ver representada."



A diretora da Escola de Mulheres tem noção de que o impacto deste trabalho não será o mesmo de 1992. "Na altura, o espetáculo rompeu com o teatro que se fazia. Dois homens travestidos, envolvidos num jogo de massacre muito inspirado no universo do Genet... Nada disto era familiar ao público. Mas se conseguir fazer um espetáculo de qualidade, como foi o primeiro, dar-me-ei por satisfeita", diz a criadora, no meio de um ensaio.



Com "dois grandes papéis para atores", esta ‘Medeia é Bom Rapaz’ terá interpretações de Ruy Malheiro, no papel de Medeia, e de André Leitão, que faz de ama.



"É um jovem recém-formado pelo Conservatório, com 21 anos. Os ensaios estão a correr muito bem", conclui Fernanda Lapa.